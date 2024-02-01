В Тюмени обсуждают вопросы сопровождения и реабилитации участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная конференция "Принципы и подходы к организации комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции" стартовала в Тюменском технопарке 27 февраля. Она собрала около 300 участников и продлится два дня.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открывая конференцию, директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин отметил, что основная цель конференции – обмен опытом, практиками работы по сопровождению семей и военнослужащих, а также возможность обсудить, договориться о взаимодействии в сопровождении ребят, решении возникающих у них вопросов, связанных с оказанием медицинской, психологической помощи, реабилитацией и адаптацией.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участников приветствовала заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель ТРО "Союз женщин России" Наталья Шевчик.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Все что мы делаем, должно быть эффективно, персонифицировано и важно для всех, кому мы обязаны тем, что сидим в этом зале. Хочется говорить о проблемах и их решении. Нам нужно перейти на абсолютно другой уровень психологической поддержки, более профессиональный и грамотный. Решать вопрос быстрой подготовки кадров для работы с людьми, возвращающимися со специальной военной операции", - сказала она.

По словам заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной, конференция проводится впервые. Ее тема актуальна для профессионального сообщества и для ребят, которые возвращаются с мест сражений.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Региону есть чем поделиться, это и работа нашего межведомственного модуля, к которой подключены все исполнительные органы власти, органы соцзащиты, здравоохранения, образования, труда и занятости, физкультуры и спорта, культуры и филиал фонда "Защитники Отечества". С помощью этого модуля мы оказываем всестороннюю поддержку и помощь участникам спецоперации", - подчеркнула заместитель директора департамента.

Ирина Ожогина рассказала, что в 2023 году введена дополнительная мера соцподдержки в виде бесплатных оздоровительных путевок в центр "Красная гвоздика" для участников СВО, получивших инвалидность. Центр дооснащен современным реабилитационным оборудованием, специалисты прошли обучение для работы, которая требует специальных знаний.

"Уверена, что итоги конференции будут полезны и направлены во все субъекты для внедрения данного опыта", - сказала она.

По словам руководителя регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Динары Поштаренко, его сотрудникам поступило более 8,5 тыс. вопросов. Они касались назначения федеральных и региональных мер соцподдержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат, которые связаны с участием в СВО, в том числе, страховых. А также юридической и медицинской помощи, запроса на участие ветеранов в различных мероприятиях: спортивных, патриотических, культурно-досуговых. И, конечно, психологической поддержки.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Благодаря огромной межведомственной работе в нашей области сегодня удалось решить положительно 85 процентов поступивших вопросов", - подчеркнула Динара Поштаренко.

Федеральный эксперт, инициатор мероприятия, руководитель единого центра поддержки участников СВО и членов их семей из Москвы Юлия Матвеева отметила, что во главе этого проекта государственного масштаба - эффективное взаимодействие всех органов и участников, которые оказывают в той или иной степени меры поддержки семьям, ожидающим своих мужчин со специальной военной операции, и самим ребятам после возвращения.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В настоящий момент эффективное взаимодействие строится по принципу человекоориентированного подхода: мы видим потребность человека и выстраиваем схему взаимодействия – что можно исправить, дополнить, сделать так, чтобы человек не испытывал дополнительных психологических проблем, бытовых проблем в связи с уходом близкого на специальную военную операцию. Решаем те задачи, которые для нас еще вчера казались невозможными", - рассказала Юлия Матвеева.

Главной задачей конференции она назвала обмен опытом, поиск максимально эффективных решений и реализация лучших сформированных практик.

Инна Кондрашкина