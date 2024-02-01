Создан Telegram-канал "ВместеСильнее" о жителях Тюменской области, которые помогают бойцам СВО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Telegram-канал "ВместеСильнее", на котором будет сгенерирована вся информация о волонтерах, общественных организациях и предприятиях, которые поддерживают участников специальной военной операции, запустило информагентство "Тюменская линия".

С первых дней начала СВО жители Тюменской области поддерживали мирное население ЛНР и ДНР: колонны с гуманитарной помощью шли одна за другой. Внутри региона были оперативно развернуты пункты для проживания вынужденных переселенцев с Донбасса.

Практически в каждом муниципалитете инициативные группы людей плетут сети, делают окопные свечи. Предприниматели, подключив изобретателей переформатировали производства и начали выпуск самых нужных приспособлений для фронта.

"Это Telegram-канал о жителях Тюменской области, которые каждый день помогают нашим бойцам. Информации о добрых делах настолько много, что нужна отдельная площадка. Здесь же будут открыты комментарии, чтобы люди смогли общаться друг с другом, обмениваться идеями и опытом. Стать соавтором канала может каждый, достаточно, предложить новость. Что касается общественных организаций, то мы предоставим им редакторский доступ для размещения новостей", - сказала главный редактор Елена Стрельцова.

Информационное агентство "Тюменская линия" реализует спецпроект "ВместеСильнее" с 2023 года. Создание специализированного Telegram-канала позволит объединить информацию обо всех добровольцах.