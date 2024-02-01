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Обезболивающее, теплые носки и сладости передали тюменскому батальону "Ермак"

Общество, 15:43 21 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

79 упаковок обезболивающих препаратов, сладости, теплые носки и письма солдатам передали представители Тюменской общественной организации "Землячество города Нижневартовска и Нижневартовского района" батальону "Ермак" в зону проведения спецоперации.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя совета общественной организации "Землячество города Нижневартовска и Нижневартовского района" Ольга Парфенова, с самого начала СВО члены землячества поддерживают решение президента, сразу стали участвовать в гуманитарных акциях, которые проходят на территории Тюмени. В 2023 году проявили активность в пяти гуманитарных акциях совместно с региональным отделением Союза женщин России. Ветераны оказали гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям. Они собирали теплые вещи, гигиенические средства, все, что требовалось бойцам.

"В 2024 году к нам обратился благотворительный фонд "Путевка в жизнь". Предложили оказать помощь участникам специальной военной операции именно из военных частей, которые были сформированы на тюменской земле. Мы собрали средства от членов землячества и приобрели лекарственные препараты, которые остро нужны бойцам. Также купили газовые портативные горелки - передадим их позже. Будем и дальше приобретать необходимое бойцам и поэтапно их передавать. Мы надеемся, что наша скромная помощь поможет ребятам почувствовать себя уверенными, ощутить в тылу нашу поддержку", - сказала Ольга Парфенова.

К грузу приложили письма со стихотворением "Сынам Отечества" поэта Валерия Арменинова.

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Теплые носки связала участница землячества Александра Железцова. Она пришла на передачу помощи с супругом Василием Николаевичем. "Мы переживаем за своих ребят, поддерживаем, чем можем", - сказал он.

Принял необходимое для бойцов начальник медицинской службы батальона "Ермак" с позывным "Феникс". "Помощь на твердую пятерку. Это не просто помощь, это тепло наших коллег, сограждан, земляков. Это, наверное, самое ценное, что можно получить. Поддержка чувствуется несомненно", - сказал он.

Президент благотворительного фонда "Путевка в жизнь" Олег Мисько поблагодарил ветеранов за помощь. "Мы осуществляем логистику. У нас более 50 пунктов сбора помощи от жителей Тюменской области, организаций, общественных объединений", - заключил он.

Инна Пахомова

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# благотворительность , благотворительный фонд , СВО

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