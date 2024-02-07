Новые комплекты одежды и амуниции для бойцов отправят на СВО швеи-волонтеры из Ишима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые комплекты военной амуниции, одежду отправят в зону проведения специальной военной операции волонтеры движения "Своих не бросаем" из Ишима 7 февраля. Женщины организовали цех в первые дни СВО, с тех пор работа в нем не останавливалась.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила одна из швей-волонтеров Елена Авшенюк.

По словам активистки, за 2023 год женщины сшили и отправили на передовую больше 300 маскировочных костюмов для зимы и лета, 100 спальников, сотни ковриков, подсумков, тактических поясов, носилок, пятиточечников. Сплели 50 сетей. Волонтеры мастерят также блиндажные свечи.

В пошивочном цехе, который организовали в подвале Дворца культуры, трудятся около 50 человек, в основном пенсионеры. Женщины приходят в разное время, кому как удобнее.

"Процесс организован, каждый знает, чем заняться, работа идет слаженно. На все, что отправляем, получаем обратную связь. Бойцы опробовали наши изделия на передовой, остались довольны, просят еще. Мы точечно выполняем заказы. К примеру, по запросу отправили в танковую часть 15 комплектов", - рассказала Елена Авшенюк.

Недавно швеи одели 27 человек из Ишимской войсковой части. Волонтер пояснила, что все они прибыли по направлению, приехали по контракту в чем были.

"Мы выдали им костюмы, спальники, коврики, пятиточечники, аптечки, все, что было в наличии, всем экипировали. Ребята уехали с благодарностью. И мы, естественно, благодарны, что они пришли к нам, обратились за помощью, ведь мы работаем для них", - подчеркнула Елена Авшенюк.

Для закупки материалов женщины кидают клич и сердобольные жители Ишима перечисляют на счет кто сколько может, иногда помогают спонсоры. Выручает и администрация Ишима, благодаря чему в цех купили промышленную швейную машинку, без которой на производстве не обойтись. Помещение под цех также выделили безвозмездно.

Кстати, еще в производстве у волонтеров буржуйки, 10 уже сделаны, остальные находятся в работе. Деньги идут только на покупку металла, за работу сварщики-энтузиасты денег не берут. Варят по готовым эскизам, но с секретной особенностью. Говорят, что ребята на фронте оценили ишимское ноу-хау, которое делает печки еще лучше.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин