Ветеран боевых действий Александр Воронцев представил проект парка Защитников Отечества в Москве

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Александр Воронцев представил проект "Парк Защитников Отечества" на втором форуме ветеранов СВО "Вместе победим", который проходил в парке "Патриот" в Московской области с 14 по 17 января.

Александр Воронцев сейчас работает социальным координатором фонда "Защитники Отечества" в с. Уват. От посещения форума "Вместе победим" у него остались грандиозные впечатления и масса полезной информации.

"Собрались люди со всей России, было, что рассказать и показать. Наставники все доходчиво объясняли вплоть до того, как разрабатывать проекты с участием ветеранов боевых действий, молодого поколения. Я представил на форуме наш проект "Парк Защитников Отечества". Он почти готов, его исполнитель мой боевой товарищ Василий Кабардинский", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ветеран боевых действий.

Предполагается, что парк Защитников Отечества будет выполнен в Увате в форме государственной награды "Орден Мужества". Обустроят четыре аллеи. Одна будет посвящена матерям военнослужащих, вторая — памяти героев, третья — ветеранам. Название для четвертой аллеи еще выбирают. Парк должен стать центром притяжения для отдыха местных жителей и площадкой для проведения патриотических мероприятий. В границах участка планируют разместить образцы легендарной военной техники времен Великой Отечественной войны.

"Территорию нам выделили районная и сельская администрация. Там уже посажено более 400 деревьев. Ветераны локальных воин занимаются ее преображением третий год", — добавил он.

Делегация Тюменской области уже вернулась с масштабного форума ветеранов СВО домой. По этому случаю 18 января в филиале фонда "Защитники Отечества" в Тюмени состоялась встреча, на которой они поделились своими впечатлениями.

В состав Тюменской делегации входили ветераны СВО и члены семей погибших, которые находятся на сопровождении филиала фонда и принимают активное участие в патриотических мероприятиях области. Помимо Александра Воронцева там были ветераны СВО Евгений Новицкий и Юрий Трикущенко, мать погибшего участника СВО Романа Лекчалова Галина Лекчалова.

Юрий Трикущенко приехал из Аромашевского района. Он проходил службу в зоне боевых действий в составе 31 инженерно-саперного полка. Принимал участие в разминировании военного аэродрома и электростанции в Мелитополе.

"Форум был замечательным, нас хорошо встретили. Было много спикеров. Получили уйму информации, энергии. Суть форума заключалась в том, чтобы мы, те, кто были в зоне СВО, помогали ребятам, которые возвращаются домой, чтобы они не были забыты. Мы также должны работать с молодежью, чтобы она знала о своих героях в районах и городах области. Среди спикеров был наш земляк Рустам Сайфуллин. Он рассказал о своих подвигах. Этот человек служит для меня примером, он не опустил руки, связал свою жизнь с армией", — сказала ветеран СВО.

Сейчас Юрий Трикущенко работает в районном доме культуре и мечтает сделать в своем районе стену памяти или мемориал, на котором будут указаны имена бойцов СВО. Возможно появится интерактивная книга об участниках специальной военной операции. Также житель Аромашевского района является волонтером. С 2013 года он занимался с людьми с ограниченными возможностями, спортсменами. Сейчас Юрий Трикущенко отвечает за добровольцев района, которые принимают участие во многих акциях.

Отметим, в форуме ветеранов СВО "Вместе победим" приняли участие представители власти и экспертного сообщества, социальные координаторы и руководители филиалов фонда "Защитники Отечества", а также более 400 участников специальной военной операции из 89 регионов России. В качестве спикера от Тюменской области был приглашен Герой России Рустам Сайфуллин.

Инна Пахомова