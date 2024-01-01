300 маскировочных костюмов отправили швеи из Ишима на СВО за год

| Фото: скриншотт видео администрации Ишима | Фото: скриншотт видео администрации Ишима

300 маскировочных костюмов отправили швеи на СВО из Ишима в 2023 году. 50 местных мастериц изготовили их сами, как и 100 спальников. А еще сотни тактических поясов, подсумков, носилок, ковриков, сообщает администрация города.

Пошивочный цех волонтерского движения "Своих не бросаем" оборудован в большом подвале и сопоставим с производством необходимых для спецоперации вещей. Здесь есть закройщики, швеи и вязальщицы маскировочных сетей.

"Я всех благодарю за ту работу, которую они выполняют. Считаю ишимцев примером неравнодушия и отзывчивости. Вместе мы все объединились, чтобы помогать приближать победу" – подчеркнул глава Ишима Фёдор Шишкин.

Также он вручил волонтерам муниципальные награды и сладкие подарки.