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120 книг отправят жители Заводоуковска в новые регионы России к 1 сентября

Общество, 18:47 08 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

120 книг отправят в Херсонскую, Запорожскую области, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики жители Заводоуковска. Сбор организован в рамках всероссийской акции "Книга другу", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уже собраны энциклопедии, словари, сказки, художественная литература, произведения классиков.

"Книги подарят детям новые знания о нашей стране, а произведения классиков помогут приобщить их к великой русской культуре", - сказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Акцию "Книга другу" запустили активисты "Движения Первых". Издания с пожеланиями ребят доставят в книжные фонды библиотек и общеобразовательных учреждений новых регионов до 1 сентября.

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# Донбасс , Заводоуковск , книги , сбор

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