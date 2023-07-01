  • 16 июля 202316.07.2023воскресенье
  • USD90,1190
    EUR101,1992
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер восточный

Необходимое оборудование поставили из Тюменской области в детсады Краснодона

Общество, 12:22 16 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Оборудование для физиопроцедур и другое оснащение поставили из Тюменской области в детские сады Краснодона. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области - приоритетная задача", - подчеркнул важность работы губернатор Тюменской области Александр Моор.

﻿

Теперь в дошкольных учреждениях подшефного города и района есть обновленный физиотерапевтический кабинет. Он работает в Краснодонской специальной коррекционной начальной школе-детском саду. На оборудовании проводятся профилактические процедуры. В нем и других ДОУ появились световые столы-планшеты для рисования песком, игровые комплексы с горками и качелями, сенсорные комнаты и многое другое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# гуманитарная помощь , детские сады , Краснодон

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 16.07.2023Ветеранов Тюменской области научат писать гранты
12:39 16.07.2023В школах Тюмени примут 15 тысяч первоклассников в новом учебном году
12:22 16.07.2023Необходимое оборудование поставили из Тюменской области в детсады Краснодона
11:33 16.07.2023За проведение фестиваля "Лето в Тобольском кремле" туристический поток увеличился в несколько раз