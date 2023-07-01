Необходимое оборудование поставили из Тюменской области в детсады Краснодона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Оборудование для физиопроцедур и другое оснащение поставили из Тюменской области в детские сады Краснодона. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области - приоритетная задача", - подчеркнул важность работы губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теперь в дошкольных учреждениях подшефного города и района есть обновленный физиотерапевтический кабинет. Он работает в Краснодонской специальной коррекционной начальной школе-детском саду. На оборудовании проводятся профилактические процедуры. В нем и других ДОУ появились световые столы-планшеты для рисования песком, игровые комплексы с горками и качелями, сенсорные комнаты и многое другое.