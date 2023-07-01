Тюменские бойцы "Ермака" передали продукты жителям в зоне СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские бойцы подразделения "Ермак" передали продукты жителям в зоне специальной военной операции. Они привезли все самое необходимое - гречку, рис, макароны, галеты и другую провизию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Гуманитарный груз доставили в местную администрацию. Там сформируют наборы и раздадут их нуждающимся. А пожилым людям, которые не могут сами ходить, тюменские военнослужащие помощь доставят на дом.

"Спасибо "Ермаку"! Спасибо за помощь! Спасибо, ребята, за ваш труд!", - поблагодарил бойцов представитель муниципалитета.

Местным детям тюменские военнослужащие привезли конфет, которые раздали прямо на улице.