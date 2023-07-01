42 казакам бригады "Дон" и "Аксай" вручили госнаграды на передовой

| Фото: kazachestvo.ru | Фото: kazachestvo.ru

42 казакам бригады "Дон" и "Аксай" вручили госнаграды на передовой в зоне специальной военной операции. Вручил их командир Добровольческого штурмового корпуса, в который и входят казачьи отряды бригады, сообщает командование.

Они укомплектованы добровольцами. Службу казаки несут в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады - дивизион "Маныч", успешно поражает позиции противника на правом берегу.

В последних числах июня артиллеристами уничтожено два склада ВСУ с боеприпасами для контрнаступления. Кроме того, бойцами были поражены позиции противника, что привело к потере ими двух артиллерийских батарей.

Качественная боевая работа и была отмечена командованием наградами разного уровня.

В сообщении отмечается, что поток добровольцев в ряды бригады "Дон" и Добровольческого штурмового корпуса не ослабевает: формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Исходя из этого, командование бригады считает, что опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным.