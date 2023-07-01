  • 10 июля 202310.07.2023понедельник
  • USD91,6879
    EUR99,8189
  • В Тюмени 29..31 С 4 м/с ветер западный

42 казакам бригады "Дон" и "Аксай" вручили госнаграды на передовой

Общество, 19:27 10 июля 2023

kazachestvo.ru | Фото: kazachestvo.ru

42 казакам бригады "Дон" и "Аксай" вручили госнаграды на передовой в зоне специальной военной операции. Вручил их командир Добровольческого штурмового корпуса, в который и входят казачьи отряды бригады, сообщает командование.

Они укомплектованы добровольцами. Службу казаки несут в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады - дивизион "Маныч", успешно поражает позиции противника на правом берегу.

В последних числах июня артиллеристами уничтожено два склада ВСУ с боеприпасами для контрнаступления. Кроме того, бойцами были поражены позиции противника, что привело к потере ими двух артиллерийских батарей.

Качественная боевая работа и была отмечена командованием наградами разного уровня.

В сообщении отмечается, что поток добровольцев в ряды бригады "Дон" и Добровольческого штурмового корпуса не ослабевает: формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Исходя из этого, командование бригады считает, что опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# казачество , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 10.07.2023В жару на федеральных трассах Тюменской области дежурят инспекторы и медики
19:27 10.07.202342 казакам бригады "Дон" и "Аксай" вручили госнаграды на передовой
18:51 10.07.2023Четыре автомобиля повышенной проходимости отправили на СВО из Тюмени
18:44 10.07.2023Прокурор Тюменской области взял под контроль проверку информации об угрозах матери подростку