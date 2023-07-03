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В Краснодонской детской больнице установили оборудование от Тюменской области

Общество, 18:05 03 июля 2023

администрация Краснодона | Фото: администрация Краснодона

Оборудование и мебель от шефа-региона – Тюменской области - установили в детской поликлинике и стационаре Краснодона. Оценил завершение ремонта главный врач тюменской областной инфекционной клинической больницы Марат Баширов, сообщает правительство Луганской Народной республики.

"Определили, что нужно будет дополнительно приобрести кушетки и скамейки для посетителей. Сейчас решается вопрос о дополнительной установке трансформаторной подстанции для стабильной подачи электроэнергии", - рассказал он в интервью местному телеканалу.

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По его словам, ремонт больницы, как и благоустройство территории вокруг нее, практически закончены. Оборудование установлено. По его словам, по итогам реконструкции большой разницы между разницы тюменскими и краснодонской поликлиникой нет: "Все на высоком уровне".

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# детский стационар , Краснодон , поликлиника , соглашение о сотрудничестве

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