В Краснодонской детской больнице установили оборудование от Тюменской области

| Фото: администрация Краснодона | Фото: администрация Краснодона

Оборудование и мебель от шефа-региона – Тюменской области - установили в детской поликлинике и стационаре Краснодона. Оценил завершение ремонта главный врач тюменской областной инфекционной клинической больницы Марат Баширов, сообщает правительство Луганской Народной республики.

"Определили, что нужно будет дополнительно приобрести кушетки и скамейки для посетителей. Сейчас решается вопрос о дополнительной установке трансформаторной подстанции для стабильной подачи электроэнергии", - рассказал он в интервью местному телеканалу.

По его словам, ремонт больницы, как и благоустройство территории вокруг нее, практически закончены. Оборудование установлено. По его словам, по итогам реконструкции большой разницы между разницы тюменскими и краснодонской поликлиникой нет: "Все на высоком уровне".