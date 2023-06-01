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Книжки-малышки по мотивам сказок Петра Ершова получили из Тюмени детсадовцы Краснодона

Общество, 13:13 30 июня 2023

администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Книжки-малышки по мотивам сказок Петра Ершова получили из Тюмени воспитанники детского сада "Веснушки" Краснодона.

Родители и ребята из тюменского детского сада № 172 сами сделали несколько книг. Дружба между дошкольными учреждениями продолжается уже более года, сообщает администрация Краснодона.

Ранее воспитанники переписывались, а в июне маленькие тюменцы собрали целую посылку. Кроме книг ручной работы, в нее положили памятные знаки "Я люблю Тюмень". А в письме рассказали о достопримечательностях западно-сибирского города: памятниках сибирским кошкам и композицию из двенадцати стульев желаний.

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# дети , детский сад , книги , Краснодон , поддержка

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