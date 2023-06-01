Тюменские строители завершили капремонт детской больницы в Краснодоне

| Фото: администрация Краснодона | Фото: администрация Краснодона

Тюменские строители завершили капитальный ремонт детской больницы в Краснодоне 20 июня. Оценила реконструкцию соцобъекта делегация из шефа-региона во главе с заместителем начальника Главного управления строительства Тюменской области - главным архитектором Сергеем Бауэром. Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.

Техники уже смонтировали офтальмологическое, рентгенологическое и лор-оборудование во врачебных кабинетах. Идет сборка мебели и мягкого инвентаря.

Также делегация из Тюменской области проинспектировала ремонт двух блоков Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы и в гостиничного комплекса "Сибирь".