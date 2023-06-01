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Подъемник для инвалидов впервые появился в детской больнице Краснодона

Общество, 13:32 21 июня 2023

скриншот видео ТГ-канала администрации Краснодона | Фото: скриншот видео ТГ-канала администрации Краснодона

Подъемник для инвалидов впервые появился в детской больнице Краснодона. Его установили в ходе ремонта строители из Тюменской области. Простое управление позволит без посторонней помощи подниматься пациентам с ограниченными возможностями здоровья.

На приемке медучреждения побывал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, главный архитектор Сергей Бауэр.

"На объекте закончен капитальный ремонт. Все помещения готовы. Сейчас идет технологическое подключение к электроснабжению - это завершающий этап. Соответственно устанавливается медицинское оборудование, мебель. Ремонт проведен фактически за год. От прежнего здания остались только стены, даже фундамент пришлось усиливать", - рассказал Сергей Бауэр в интервью местному телеканалу.

Отметим, что Тюменская область ведет ремонт трех медицинских учреждений Краснодона. Соглашение о сотрудничестве было подписано 5 июня 2022 года.

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# больница , Краснодон , ремонт

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