Оснастку для боевых дронов и ампульницы изготавливает тюменский мастер на 3D-принтерах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оснастку для боевых дронов и ампульницы для уколов изготавливает на 3D-принтерах мастер из Тюмени. В мастерской Андрея Попова четыре таких высокотехнологичных устройства. За полгода на них уже выпущено более одной тысячи комплектов хвостовиков и накольников для вооружения боевых дронов.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии мастер 3D-печати, первая партия разошлась моментально.

"Это то, что надо, сказали бойцы, когда получили комплекты. Я не единственный, кто этим занимается. Хвостовиков на сегодняшний день много видов и много кто их выпускает. Но данный вариант особенно нужен бойцам", - пояснил Андрей Попов.

Он доработал 3D-модель комплекта, а по сути, облегчил хвостовик на 10 грамм и оптимизировал накольник. Далее настала очередь ампульниц.

"Несмотря на то что чехол для переноса шприца сделан из пластика, он надежно защищает его. Колпачок, закрывающий иглу, остается в внутри чехла. Там же и ампула препарата. Ампульницы тоже очень нужны бойцам. В них ампулы с нефопамом - обезболивающим средством", - отметил мастер.

Принтеры в его мастерской работают постоянно. Сначала в ход он пустил весь пластик, что у него был. Потом кинул клич в сообществе тюменских 3D-печатников: "У меня пластик стал заканчиваться, коллеги отдали свой. Но пластик нужен еще. Так что можно приносить. Помогает с расходниками и депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук. Он же доставил вместе гумпомощью первые 85 комплектов хвостовиков и рассказал о спросе на нефопамницы".

По словам Андрея Попова, другие мастера также печатают для СВО необходимые изделия. Например, наглазники - их используют при ранениях, чтобы повязка не давила на глаз. Для таких пластиковых накладок сделали специальный пресс.

"Наглазник изначально плоский, потому что печатается на ровном столе. Чтобы придать форму, заготовку нагревают строительным феном и помещают в пресс. Пресс тоже напечатали на 3D-принтере. А перевязочный пакет дополнила новая разработка – скоба. Ее тоже печатают. Бинт фиксируется скобой, что можно сделать и самому. Также фиксируются и жгуты для перетяжки", - привел примеры печатник.

Мастер настроен решительно, говорит, что было время, когда он печатал светильники с фотографий видов областного центра. А сейчас время другое и требуется участие каждого. Он собирается продолжать оказывать помощь бойцам специальной военной операции, но для изготовления продукции нужно помещение. Найти мастера можно во ВКонтакте.

Оксана Корнеенкова