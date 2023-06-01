  • 19 июня 202319.06.2023понедельник
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 6..8 С 8 м/с ветер северный

Продукты из Тюменской области получили 220 многодетных семей Краснодона

Общество, 16:04 19 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

220 многодетных семей из Краснодона и Краснодонского района получили продукты из Тюменской области. В сборе гуманитарной помощи участвовали жители шефа-региона, а ее вручение происходит регулярно, сообщается на сайте Краснодона.

"Слова глубокой признательности выражаю всем неравнодушным жителям Тюменской области, принявшим участие в предоставлении гуманитарной помощи и руководству области за оказываемую поддержку жителям краснодонщины", - поблагодарила за участие многодетная мама Елена Александровна.

Отметим, что Тюменская область восстановит 14 социальных объектов в Краснодоне и районе в 2023 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гуманитарная помощь , Краснодон , многодетные семьи

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:06 19.06.2023Жительница ямальской тундры родила двойню в тюменском роддоме
16:48 19.06.2023В Тюменской области работают над базой данных с информацией по построенным объектам
16:37 19.06.2023Тюменец Иван Шмонин вошел в состав Общественной палаты РФ
16:04 19.06.2023Продукты из Тюменской области получили 220 многодетных семей Краснодона