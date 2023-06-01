Продукты из Тюменской области получили 220 многодетных семей Краснодона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

220 многодетных семей из Краснодона и Краснодонского района получили продукты из Тюменской области. В сборе гуманитарной помощи участвовали жители шефа-региона, а ее вручение происходит регулярно, сообщается на сайте Краснодона.

"Слова глубокой признательности выражаю всем неравнодушным жителям Тюменской области, принявшим участие в предоставлении гуманитарной помощи и руководству области за оказываемую поддержку жителям краснодонщины", - поблагодарила за участие многодетная мама Елена Александровна.

Отметим, что Тюменская область восстановит 14 социальных объектов в Краснодоне и районе в 2023 г.