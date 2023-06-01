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Тюменская область восстановит 14 соцобъектов в Краснодонском районе в 2023 году

Общество, 17:15 13 июня 2023

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

14 социальных объектов планирует восстановить по соглашению о сотрудничестве Тюменская область в Краснодонском районе в 2023 г. В том числе две школы и два здания под МФЦ, сообщает правительство Луганской Народной республики в ТГ-канале.

Представители Минстроя России и Министерства строительства и жилищно-коммунального хоязйства ЛНР проинспектировали выполнение работ по капремонту городского родильного дома и центральной многопрофильной больницы в Краснодоне. Реконструкцию медучреждений проводит Тюменская область.

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В республиканском ведомстве отметили, что планы восстановления объектов формируются при координации Минстроя и ЖКХ ЛНР. Он же и осуществляет постоянный мониторинг хода работ. Особое внимание уделяется учреждениям здравоохранения и образования.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района было подписано 5 июня 2022 года.

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# Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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