Тюменская компания создает ИТ-инфраструктуру больницы в ЛНР

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ИТ-инфраструктуру больницы в Луганской Народной республике создает группа компаний "Ареснал +" из Тюмени. Об этом рассказал ее представитель на конференции "IT-мир по-русски" 26 мая.

Он пояснил, что компания сегодня работает на реконструкции больницы в Луганской Народной Республике. Для понимания объема систем он пояснил, что это небольшой центр обработки данных примерно на одну тысячу активных портов по коммутаторам.

По его словам, по завершении работ жители ЛНР получат современную больницу.

Отметим, конференция "IT-мир по-русски" проходит в Тюмени во второй раз. В ней участвуют более 100 представителей ИТ-компаний со всего региона. В центре обсуждения – тенденции цифровизации, подходы к управлению информационной безопасностью, успешные кейсы модернизации ИТ-инфраструктуры отечественными продуктами и другие темы. Специальный гость мероприятия - интернет-разведчик и автор YouTube-канала "КиберДед" Андрей Масалович.

Оксана Корнеенкова