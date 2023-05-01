Тюменские специалисты ремонтируют помещение для МФЦ в Краснодоне

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Тюменские специалисты ремонтируют помещение для многофункционального центра в Краснодоне. Это будет уже второй МФЦ, который обустраивается в подшефном районе Тюменской области, сообщает администрация Краснодона.

Напомним, что представители стройкомпаний Тюменской области восстанавливают несколько социальных объектов в Краснодоне и Краснодонском районе. Так, уже завершен ремонт бассейна. Ведутся работы по укреплению несущих конструкций родильного дома. Завершается восстановление детской больницы, которую оснастят необходимым диагностическим оборудованием и мебелью, в финальной стадии также и капремонт центральной многопрофильной больницы.

Кроме того, обновлен спортивный зал школы № 4 Краснодона. Здесь теперь размещается современное оборудование для занятий. А школа-интернат Краснодонского района получит электроплиты и оргтехнику из Тюменской области.

В подшефном регионе трудятся тюменские педагоги, врачи, волонтеры и аварийные бригады.