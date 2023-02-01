Александр Моор побывал на объектах Краснодона, восстанавливаемых тюменскими специалистами
На социальных объектах Краснодона, которые восстанавливают тюменские специалисты побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Одним из них стала краснодонская центральная многопрофильная больница.
"Когда первый раз приехал в Краснодон, был поражён условиями, в которых живут наши соотечественники. По многим направлениям ситуация была близка к гуманитарной катастрофе. В больнице, например, был всего один операционный стол, на него с трудом помещался взрослый человек. Роды принимали в подвале. Многие процедуры и операции, которые у нас считаются нормой, местному населению были не доступны долгие годы", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Тюменская область не могла оставаться в стороне. Именно поэтому регион помогает проводить восстановительные работы на социальных объектах в Краснодоне, где трудятся тюменские специалисты. Вопросы, связанные с ходом ремонтов на личном контроле Александра Моора.