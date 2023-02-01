Александр Моор побывал на объектах Краснодона, восстанавливаемых тюменскими специалистами

| Фото: скриншот видео t.me/av_moor | Фото: скриншот видео t.me/av_moor

На социальных объектах Краснодона, которые восстанавливают тюменские специалисты побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Одним из них стала краснодонская центральная многопрофильная больница.

"Когда первый раз приехал в Краснодон, был поражён условиями, в которых живут наши соотечественники. По многим направлениям ситуация была близка к гуманитарной катастрофе. В больнице, например, был всего один операционный стол, на него с трудом помещался взрослый человек. Роды принимали в подвале. Многие процедуры и операции, которые у нас считаются нормой, местному населению были не доступны долгие годы", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Тюменская область не могла оставаться в стороне. Именно поэтому регион помогает проводить восстановительные работы на социальных объектах в Краснодоне, где трудятся тюменские специалисты. Вопросы, связанные с ходом ремонтов на личном контроле Александра Моора.