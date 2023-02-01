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В Тюмени встретили 23 переселенца из Херсонской области

Общество, 10:17 19 февраля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

23 вынужденных переселенца из Херсонской области встретили в Тюмени в ночь на 19 февраля. В числе прибывших – 12 детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жителей нового российского региона встретили сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры. Все отправлены в пункт временного размещения, где будет оказаны психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

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# вынужденные переселенцы

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