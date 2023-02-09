Медикаменты, одежду и оборудование отправили жители Армизонского района участникам СВО

| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Партию медикаментов, одежды, оборудования и продуктов отправили участникам специальной военной операции жители Армизонского района. А работники местного жилищно-коммунального предприятия изготовили для военнослужащих три печи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это уже не первая отправка буржуек – в прошлом году армизонское предприятие передало бойцам пять печей. С их помощью участники СВО смогут погреться, приготовить еду, просушить одежду и обувь.

| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Посылки с гуманитарным грузом жители района собрали в рамках акции "Тепло родного дома", которую запустили губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии "Единая Россия".