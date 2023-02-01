Семьи мобилизованных из Червишево научились плести маскировочные сети на мастер-классе

| Фото: ТГ главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: ТГ главы Тюменского района Светланы Ивановой

Плести маскировочные сети научились на мастер-классе семьи мобилизованных на встрече в социальной гостиной в Червишево. А дети сделали открытки ко Дню защитника Отечества и написали письма, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Тёплый вечер провела в Червишево с семьями мобилизованных земляков. Поговорили с женщинами о насущных семейных заботах: работа, здоровье детей, связь с родными, находящимися в зоне специальной военной операции. Глава муниципального образования Ирина Осадченко рассказала, как поддерживают семьи мобилизованных односельчане", - рассказала глава района.

Она отметила, что встречи в социальной гостиной в доме культуры в Червишево проводят регулярно.