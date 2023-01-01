Девять предприятий Тюменской области работают на оборонную промышленность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На оборонную промышленность работают девять предприятий Тюменской области. Производства нуждаются в высококвалифицированных кадрах, поддержку в этой части им оказывает областной кадровый центр "Работа России".

"Последняя задача, над которой мы работаем – обеспечение кадрами предприятий, работающих на оборонно-промышленный комплекс. В Тюменской области по оборонзаказу работают девять предприятий – одно - в Тобольске и восемь - в Тюмени. Специфика у каждого своя. Требуются слесари различного профиля", - рассказала во время экскурсии для участников Торгово-промышленной палаты Тюменской области директор областного Центра занятости населения Оксана Астафьева.

Для каждого работодателя разрабатывается индивидуальный план по удовлетворению потребности в кадрах.

Напомним, что в 2021 году Тюменская область стала одним из пилотных регионов, которые перешли на единую платформу "Работа России". Конечным результатом этой работы должно стать взаимодействие граждан и работодателей в цифровом формате.

О том, как в регионе помогают предприятиям с кадрами, здесь.

Оксана Корнеенкова