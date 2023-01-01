  • 27 января 202327.01.2023пятница
  • USD69,1263
    EUR75,3348
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Девять предприятий Тюменской области работают на оборонную промышленность

Экономика, 14:03 27 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На оборонную промышленность работают девять предприятий Тюменской области. Производства нуждаются в высококвалифицированных кадрах, поддержку в этой части им оказывает областной кадровый центр "Работа России".

"Последняя задача, над которой мы работаем – обеспечение кадрами предприятий, работающих на оборонно-промышленный комплекс. В Тюменской области по оборонзаказу работают девять предприятий – одно - в Тобольске и восемь - в Тюмени. Специфика у каждого своя. Требуются слесари различного профиля", - рассказала во время экскурсии для участников Торгово-промышленной палаты Тюменской области директор областного Центра занятости населения Оксана Астафьева.

Для каждого работодателя разрабатывается индивидуальный план по удовлетворению потребности в кадрах.

Напомним, что в 2021 году Тюменская область стала одним из пилотных регионов, которые перешли на единую платформу "Работа России". Конечным результатом этой работы должно стать взаимодействие граждан и работодателей в цифровом формате.

О том, как в регионе помогают предприятиям с кадрами, здесь.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# предприятия , рынок труда

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:59 27.01.2023В Тюменской области стратовал отбор предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда"
15:37 27.01.2023300 тонн масла из рапса экспортировали из Заводоуковского округа в Китай
15:15 27.01.2023Два резервуара для нефтепродуктов ввело в эксплуатацию АО "Транснефть - Сибирь" в Тюменской области
14:22 27.01.2023Цифровые технологии ЗапСибНефтехима в 2022 году "заработали" 2 миллиарда рублей