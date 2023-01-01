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Бойцы батальона "Тобол" получили посылки из Тюменской области

Общество, 20:19 12 января 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Бойцы батальона "Тобол" получили посылки из Тюменской области. Очередную партию им доставил по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора его спецпредставитель по вопросам специальной военной операции Николай Савченко.

"От батальона "Тобол" мы приносим большую и сердечную благодарность за предоставленные посылки, за организацию доставки. Это для нас очень большое подспорье", - поблагодарили земляков участники специальной военной операции.

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# бойцы , Донбасс

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