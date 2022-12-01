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Тюменцы из ремонтно-эвакуационного полка получили посылки от близких

Общество, 19:25 29 декабря 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Участники СВО из ремонтно-эвакуационного полка получили посылки от родных и близких из Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Ремонтно-эвакуационный полк благодарит родителей и близких за переданные посылки. Огромное спасибо. Всех с наступающим Новым годом", - поблагодарили бойцы за доставленный груз с родины.

Напомним, что фуры с посылками доставляются по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Такое решение принято из-за большого количества обращений с просьбами передать гостинцы для земляков, которые находятся в зоне СВО. Как и обещал глава региона, сбор организован во всех муниципалитетах. Благодарные отзывы от бойцов поступают ежедневно.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , бойцы , гуманитарная помощь

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