Более 11 тысяч подарков от губернатора Тюменской области доставлены в Краснодон

| Фото: www.krasnodon-adm.ru | Фото: www.krasnodon-adm.ru

Более 11 тысяч подарков от губернатора Тюменской области доставлены в Краснодон. Прибыл новогодний груз на место 25 декабря, сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.

"Мы искренне благодарим губернатора Тюменской области Александра Моора за доставленную помощь, которая пришла очень своевременно. На текущей неделе в образовательных учреждениях состоятся новогодние мероприятия и сладкие наборы "Подарок губернатора" станут приятным дополнением к праздничному настроению детей. В преддверии Нового года желаю всем жителям Тюменской области здоровья, благополучия, мира и процветания", - прокомментировал глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

| Фото: www.krasnodon-adm.ru | Фото: www.krasnodon-adm.ru

Подарки получат все малыши до трех лет, воспитанники детских садов, школьники, а также их впервые выдадут старшеклассникам и студентам до 18 лет.