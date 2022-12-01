  • 25 декабря 202225.12.2022воскресенье
  • USD68,6760
    EUR73,0407
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 11 тысяч подарков от губернатора Тюменской области доставлены в Краснодон

Губернатор, 19:52 25 декабря 2022

www.krasnodon-adm.ru | Фото: www.krasnodon-adm.ru

Более 11 тысяч подарков от губернатора Тюменской области доставлены в Краснодон. Прибыл новогодний груз на место 25 декабря, сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.

"Мы искренне благодарим губернатора Тюменской области Александра Моора за доставленную помощь, которая пришла очень своевременно. На текущей неделе в образовательных учреждениях состоятся новогодние мероприятия и сладкие наборы "Подарок губернатора" станут приятным дополнением к праздничному настроению детей. В преддверии Нового года желаю всем жителям Тюменской области здоровья, благополучия, мира и процветания", - прокомментировал глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

www.krasnodon-adm.ru | Фото: www.krasnodon-adm.ru

Подарки получат все малыши до трех лет, воспитанники детских садов, школьники, а также их впервые выдадут старшеклассникам и студентам до 18 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Краснодон , новогодние подарки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 25.12.2022Более 11 тысяч подарков от губернатора Тюменской области доставлены в Краснодон
12:59 25.12.2022Первая в регионе скважина термального источника пробурена 65 лет назад в Заводоуковске
13:59 24.12.2022Александр Моор принял участие в Елке желаний
17:48 23.12.2022Тюменская область в 2022 году сохранила все социальные программы