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Школьник из Казанского района получил фронтовую фляжку от участников СВО

Общество, 18:50 29 декабря 2022

предоставлено Верой Самуленко | Фото: предоставлено Верой Самуленко

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Участники СВО прислали фронтовую фляжку школьнику из Казанского района. Такой подарок они сделали ученику четвертого класса, который ранее, вместе с гуманитарным грузом, отправил им свой бинокль, сопроводив запиской: "Он вам нужнее", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Ваня, получили твой подарок, большое спасибо. Спасибо, что ты с нами", - сказали в своем видеообращении бойцы передовой в зоне специальной военной операции.

Настоящую фронтовую фляжку солдата Фляжку и новогодний подарок от земляков мальчику передали члены общественной организации ветеранов правоохранительной и военной службы Казанского района Вера Самуленко и Андрей Бессонов.

Видео передано Верой Самуленко.

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# бойцы , гуманитарная помощь

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