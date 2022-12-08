  • 8 декабря 20228.12.2022четверг
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Внедорожник, снаряжение и медикаменты отправят участникам СВО заводоуковцы

Общество, 19:20 08 декабря 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Внедорожник, снаряжение и медикаменты отправят землякам - участникам СВО жители Заводоуковского городского округа. Средства на покупку автомобиля "УАЗ", а также оборудования и продуктов собрали неравнодушные заводоуковцы. Гуманитарная помощь доставлена в Тюмень, на днях большегрузы отправятся в зону СВО, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что пункты сбора помощи открыты во всех городах и муниципальных районах Тюменской области. Также в регионе продолжается акция "Сто миллионов для Победы". Все собранные в ее рамках средства направляются на дополнительное оборудование для бойцов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковский городской округ , мобилизация , оборудование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 08.12.2022Опыт Нефтегазового кластера вошел в число успешных практик в сразу двух министерств
19:41 08.12.2022До 85% повысили оперативность тушения лесных пожаров в Тюменской области в 2022 году
19:20 08.12.2022Внедорожник, снаряжение и медикаменты отправят участникам СВО заводоуковцы
18:19 08.12.2022На марафоне "Смотрим тюменское" рассказали простые истории о дружбе и любви