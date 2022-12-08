Внедорожник, снаряжение и медикаменты отправят участникам СВО заводоуковцы

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Внедорожник, снаряжение и медикаменты отправят землякам - участникам СВО жители Заводоуковского городского округа. Средства на покупку автомобиля "УАЗ", а также оборудования и продуктов собрали неравнодушные заводоуковцы. Гуманитарная помощь доставлена в Тюмень, на днях большегрузы отправятся в зону СВО, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что пункты сбора помощи открыты во всех городах и муниципальных районах Тюменской области. Также в регионе продолжается акция "Сто миллионов для Победы". Все собранные в ее рамках средства направляются на дополнительное оборудование для бойцов.