Более 300 коробок с гумпомощью направило тюменское отделение "Союза женщин России" в зону СВО

| Фото: Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" | Фото: Тюменского регионального отделения "Союза женщин России"

Более 300 коробок с гуманитарной помощью направило Тюменское отделение "Союза женщин России" в зону специальной военной операции. В них – теплые вещи, носки, перчатки, шапки и балаклавы для военнослужащих, предметы личной гигиены. В сборе участвовали организации со всей области. Присоединились и предпринимательницы.

"Здесь невозможно оставаться равнодушным. Наша задача – объединить бизнес-сообщество. Ведь есть те, кто хочет помочь, но не знает, как и какие вещи нужны, куда приносить, и мы рассказываем об этом", – рассказала руководитель клуба женщин-предпринимателей регионального отделения "Союза женщин России" Анна Харченко.

Кроме предметов первой необходимости в каждой посылке лежит и письмо, написанное детьми со всех школ региона. В них ребята желают солдатам силы и стойкости духа и поскорее вернуться живыми домой, пояснила депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова, которая тоже участвовала в комплектации груза.

Слова благодарности выразила всем женщинам, учреждениям, организациям и предпринимателям, поддержавшим акцию по сбору посылок для тюменских военнослужащих председатель регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской областной думы, член фракции "Единой России" Наталья Шевчик.

"Мы чувствуем единение и желание женщин помогать, кто чем может. Мы получаем обратную связь и знаем, в чем сегодня нуждаются военные. Помимо теплых вещей и предметов первой необходимости мы также собрали большое количество медикаментов, сформируем индивидуальные аптечки и новогодние подарки для наших бойцов и женщин-медиков, которые сегодня работают сутками в госпиталях, отправим их следующей партией", – уточнила Наталья Шевчик.

| Фото: Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" | Фото: Тюменского регионального отделения "Союза женщин России"

Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" продолжает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Принять участие в этой акции могут все желающие.