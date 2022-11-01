Спецобордование закупят на "100 миллионов для Победы" для мобилизованных Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Спецобордование закупят на собранные в ходе эфира марафона "100 миллионов для Победы" для мобилизованных Тюменской области. Марафон пройдет на телевизионных и радиостанциях региона 18 и 19 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

На протяжении двух дней прямые трансляции организованы на телеканалах "Тюменское время" (21 кнопка), "Твоя Тюмень" (22 кнопка) и ОТР (9 кнопка цифрового мультиплекса), на радиостанциях – "Диполь ФМ", "Мир". А также в сети Telegram-аккаунтов канала, в том числе во ВКонтакте, на "Одноклассниках", YouTube, RUTube.

Кроме того, артисты Дворца культуры "Нефтяник" перечислят в фонд выручку от продажи билетов от концертов, спектаклей, мастер-классов и других активностей.

Вся информация об акции, реквизитах, инструкция по переводу средств доступна на сайте: тюменьдляпобеды.рф.