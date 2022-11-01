Более пяти тысяч военных спальников изготовили на швейной фабрике в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более пяти тысяч военных спальников изготовили на швейной фабрике "Профиль" в Тюмени. Заказ поступил от частной организации. Для пошива использовали специальную ткань, а для наполнения выбрали современный многопрофильный утеплитель тинсулейт отечественного производства.

Это не первый подобный спецзаказ, который выполнен на фабрике в этом году, рассказал финансовый директор ООО "Профиль" Дмитрий Соколов.

"Ранее мы сшили по заказу общественного объединения пограничников 572 комплекта осенней одежды для добровольцев. Он включал в себя костюм с защитой на локти и колени, нательное белье. Если будут поступать в дальнейшем подобные запросы, то выполним и их", - пояснил руководитель.

Переориентация работы на фабрике отработана уже давно: "Профиль" один из первых в регионе начал обеспечивать медработников спецодеждой во время пандемии. Швеи выпустили несколько тысяч защитных комбинезонов для врачебных бригад. Также здесь быстро настроили выпуск санитарных масок из трикотажа.

Оксана Корнеенкова