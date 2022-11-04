89 регионов России отмечают День народного единства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В единстве и согласии - сила России. Людей разных национальностей, вероисповеданий объединяет одна страна - Россия. На протяжении многих веков россияне стойко отстаивали интересы родного Отечества. Нынешнее время - не исключение. Сотни тысяч солдат, как и наши прадеды, встали плечом к плечу, чтобы отстоять жизни мирных жителей.

4 ноября 2022 года Россия отметит День народного единства вместе с Донецком, Луганском, Запорожьем, Херсоном. Жители этих территорий на народном голосовании приняли решение - вернуться домой, стать частью России. Они смогли открыто выразить свое мнение, благодаря решению президента Владимира Путина, который в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Основная цель — защитить жителей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

Борьба с геноцидом объединила россиян, каждый помогал в силу своих возможностей: кто-то записался в добровольцы и пошел на передовую, кто-то собирал гуманитарную помощь, а кто-то предоставил свой дом для вынужденных переселенцев. Жители Тюменской области никогда не оставались в стороне. Телефоны региональных и муниципальных штабов не замолкали: каждый был готов помочь. Оперативно в регионе развернули пункты приема эвакуированных. Когда стало возможно тюменские специалисты отправились помогать налаживать мирную жизнь: строить дороги, лечить людей.

Борьба за мирную жизнь, за отстаивание национальных интересов продолжается и сейчас. Против России исподтишка выступают мировые державы, за Россию - все граждане. Единство у нас не на словах, а в реальных делах.

О вкладе жителей Тюменской области в победу над врагами России - в новом специальном проекте "Мы едины".

Примечательно, что история знаменательной даты - 4 ноября - начинается с XVII века и связана с окончанием Смутного времени на Руси после освобождения Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов 4 ноября 1612 года.

Тюменский историк-краевед Александр Петрушин напомнил, что после смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия трон занял боярин Борис Годунов. Однако для знати его права на высшую власть являлись нелегитимными. Этим воспользовались самозванцы, выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В стране начался политический кризис, получивший название Смутного времени.

В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию. Значительная часть страны оказалась под контролем польско-литовских отрядов.

Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), который присягнул на верность польскому королевичу, сыну Сигизмунда. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками.

В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.

"По большому счету нынешний праздник – это день народной самоорганизации. Русское ополчение 1612 года – это пример той формы власти, которую я для себя как историк и гражданин, считаю главной, - подчеркнул Александр Петрушин. – Это местное самоуправление. Тогда она сработала в Нижнем Новгороде".

В этом сильном городе, по оценке историков, зрела решимость людей взять судьбу гибнущей страны в свои руки. Необходимо было воодушевить народ, вселить в людей уверенность в победе, готовность идти на любые жертвы. Нужны были люди, которые обладали высокими личными качествами и таким пониманием происходившего, чтобы возглавить народное движение. Таким вождем, народным героем стал простой русский нижегородец Кузьма Минин.

"Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником, - обратился он к вольным нижегородцам. - И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от иноплеменников".

Для военного руководства ополчением был призван князь Дмитрий Пожарский, прослывший человеком честным, бескорыстным, справедливым в вынесении решений.

На призыв Нижнего Новгорода откликнулись многие поволжские города – в ополчение влились смоляне, беляне, дорогобужане, вязьмичи, бренчане, рославцы и другие. Собралось огромное по тем временам войско — более 10 тыс. служилых поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера.

Нынешние события, по оценке Александра Петрушина, имеют немало параллелей с теми смутными временами. Только смута охватила всю коллективную Европу, и снова от всех российских народов требуется единение и согласие.

И нынешний праздник не зря называется День народного единства. В пояснительной записке к проекту закона о введении нового праздника сказано: "4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".