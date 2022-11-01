Пять социальных объектов восстанавливают тюменские строители в Краснодоне

| Фото: администрации Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрации Краснодона и Краснодонского района

Пять социальных объектов восстанавливают тюменские строители в Краснодоне. В их числе три здания медучреждений, дворец спорта и гостиница, сообщает администрация муниципалитета.

"Объемы очень большие. Не ошибусь, если скажу, что такой строительной площадкой Краснодон был в 70-е годы, когда возводились эти объекты. В настоящее время Тюмень помогает нам ремонтировать и оснащать современным оборудованием наши больницы, школы и спортивные учреждения. Мы благодарны за плодотворное сотрудничество", - прокомментировал взаимодействие с Тюменской областью глава горрайадминистрации Сергей Козенко.

Специализированные подрядные организации приступили к работе пять месяцев назад. На каждом из объектов параллельно ведутся и наружные, и внутренние работы. Внешнее преображение каждого видно всем краснодонцам, которые даже на этой стадии уже положительно оценивают восстановительный процесс, уточняется в сообщении. Этапы ремонта каждого объекта продуманы досконально. К примеру, кроме капитального ремонта самого здания дворца спорта, где полным ходом восстанавливают бассейн, на прилегающей территории установили модульную котельную, водопроводную скважину, а еще здесь появится автопарковка.

В центральной городской многопрофильной больнице завершаются наружные работы помещения пищеблока, остаются внутренняя отделка и оснащение новым оборудованием. Полным ходом идет ремонт центральной и детской больниц, а также гостиницы.