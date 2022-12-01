Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных волонтеры из Тюменского района

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных земляков жительницы с. Горьковка Тюменского района. Неравнодушные сельчанки связали много пар носков, запас сырья пополнили местные предприниматели – из Армизона мастерицам привезли полную "Газель" шерсти.

"Сырье нужно перебрать, рассортировать и очистить. Для этого волонтерам выделили помещение. За время работы даже перчатки на руках женщин становятся черными, но на это никто внимания не обращает. Приходят все с хорошим настроением, обмениваются новостями, слушают музыку и поют", - отметили в администрации Тюменского района.

Подготовленную шерсть отвезут в Голышманово на шерстобитку, а потом за дело снова возьмутся горьковские мастерицы – прядильщицы. Из пряжи также свяжут теплые носки для участников СВО из Тюменской области.