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Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных волонтеры из Тюменского района

Общество, 09:53 01 декабря 2022

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных земляков жительницы с. Горьковка Тюменского района. Неравнодушные сельчанки связали много пар носков, запас сырья пополнили местные предприниматели – из Армизона мастерицам привезли полную "Газель" шерсти.

"Сырье нужно перебрать, рассортировать и очистить. Для этого волонтерам выделили помещение. За время работы даже перчатки на руках женщин становятся черными, но на это никто внимания не обращает. Приходят все с хорошим настроением, обмениваются новостями, слушают музыку и поют", - отметили в администрации Тюменского района.

Подготовленную шерсть отвезут в Голышманово на шерстобитку, а потом за дело снова возьмутся горьковские мастерицы – прядильщицы. Из пряжи также свяжут теплые носки для участников СВО из Тюменской области.

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# Донбасс , мобилизация , Тюменский район

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