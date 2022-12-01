Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных волонтеры из Тюменского района
Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных земляков жительницы с. Горьковка Тюменского района. Неравнодушные сельчанки связали много пар носков, запас сырья пополнили местные предприниматели – из Армизона мастерицам привезли полную "Газель" шерсти.
"Сырье нужно перебрать, рассортировать и очистить. Для этого волонтерам выделили помещение. За время работы даже перчатки на руках женщин становятся черными, но на это никто внимания не обращает. Приходят все с хорошим настроением, обмениваются новостями, слушают музыку и поют", - отметили в администрации Тюменского района.
Подготовленную шерсть отвезут в Голышманово на шерстобитку, а потом за дело снова возьмутся горьковские мастерицы – прядильщицы. Из пряжи также свяжут теплые носки для участников СВО из Тюменской области.