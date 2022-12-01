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Александр Моор: горжусь нашими бойцами и жителями региона, которые сплотились ради победы

Губернатор, 19:04 29 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Работа по поддержке воинских подразделений дополнительным снаряжением и оборудованием, помощь семьям мобилизованных продолжится и в 2023 году. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в сентябре 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Губернаторам российских регионов глава государства дал дополнительные полномочия.

"Многое мы делали впервые, на ходу поправляли. Правительство региона разработало систему поддержки воинских подразделений дополнительным снаряжением и оборудованием, мы выплатили подъемные мобилизованным землякам. Помогаем их семьям", - рассказал глава региона.

Он также подчеркнул, что гордится тюменскими бойцами, жителями региона, которые сплотились ради достижения цели: "Вместе мы победим!".

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# Александр Моор , бойцы , поддержка

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