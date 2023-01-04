В Тюменской области проводили подразделение мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подразделение мобилизованных, которые прошли боевую подготовку, проводили в Тюменской области 4 января.

"Вы будете защищать нашу территорию, наших сограждан на Донбассе от коллективного Запада, который использует Украину, как плацдарм для ослабления России", - обратился к воинам-сибирякам председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он заверил военнослужащих, что они и их семьи не останутся без поддержки региональных властей и гражданского сообщества.

Слова поддержки солдатам и офицерам также адресовали зампредседателя регионального комитета по делам национальностей Роман Малыгин и заместитель начальника Тюменского гарнизона полковник Владимир Бузин. Они пожелали землякам успешно выполнить все задачи по защите Родины и вернуться домой с Победой.

Евгений Бабенко