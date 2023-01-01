Бойцам тюменского стрелкового батальона "Тайга" передали флаг и спецоборудование

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Спецоборудование и флаг подразделения передали бойцам стрелкового батальона "Тайга" из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Привезли вам специальное оборудование, прицелы на каждого, все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам. Желаю вам сохранить историю подразделения. Берегите себя и возвращайтесь домой с Победой", - сказал общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко, передавая землякам знамя.

В свою очередь, командир батальона "Тайга" подчеркнул, что флаг бойцы принимают торжественно и обязуются беречь знамя подразделения.