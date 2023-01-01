  • 26 января 202326.01.2023четверг
  • USD68,9573
    EUR74,9564
  • В Тюмени -5..-7 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Студенты тюменского аграрного вуза создали проект по обновлению центральной городской библиотеки Краснодона

Общество, 16:40 26 января 2023

"Дом вверх дном" во ВКонтакте | Фото: "Дом вверх дном" во ВКонтакте

Студенты аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени создали проект по обновлению центральной городской библиотеки Краснодона. Реализовать его активисты смогут в случае победы в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Проектом предусмотрено обновление оборудования, организация занятий и кинотеатра, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Центра креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" университета Федор Маслов.

"Мы не могли обойти стороной серьезную тему – внедрение в культурную и творческую жизнь новых территорий России. Планируем обновить всю материально-техническую базу – оборудование, организовать гардероб, его там нет. А также запустить цикл занятий по трем направлениям: кинопедагогика, игроMIX и академия творчества. Кинотеатр в городе разбит, поэтому рассчитываем, что в библиотеке будем проводить показы фильмов и их обсуждения. Итоги конкурса будут известны в марте. Реализация проекта запланирована на 2023-2024 годы", - пояснил руководитель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вместе с тем у студенческой команды большой опыт в реализации проектов по обновлению библиотек и других объектов на сельских территориях. Так, на средства гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов за два года студенты переоборудовали восемь сельских библиотек в мультимедийные центры по проекту "Культурное сердце деревни". Благодаря проекту "Не выставка шуб" переоборудовано четыре дома культуры в районах, где организовано 120 кружков по трем современным направлениям: кинопедагогика, юмор и вокал. Занятия посетили две тысячи участников. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

А в День студента был торжественно открыт Центр молодежных инициатив аграрного вуза. Он также воплощен на средства грантовой поддержки, в этом случае от Росмолодежи. Имея большой опыт работы в этом направлении, студенты организовали некоммерческую организацию. За два года им удалось привлечь в виде грантов и партнерской поддержки коло 30 млн рублей. Своими навыками они готовы делиться с ровесниками из районов Тюменской области в Центре молодежных инициатив.

"Главная цель – не просто переделать, обучить, провести мероприятия, а именно дать навыки по развитию и участию в грантовых конкурсах, потому что молодой человек сам должен становиться лидером изменений на своей территории", - убежден Федор Маслов.

Напомним, открытие Центра молодежных инициатив состоялось 25 января. Площадка объединит студентов не только аграрного вуза, но и других университетов, колледжей. Здесь уже прошел первый областной форум "ПРОФАГРО", организована медиастудия сельской молодежи, где будет создан ролик о человеке с сельской территории, который смог добиться успеха.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , гранты , Краснодон , сельская молодежь , студенты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 26.01.2023Пожилые тюменцы и дети вместе создадут куклу в русском народном костюме
17:13 26.01.2023Квартирографию строящегося в Тюменской области жилья представили аналитики
17:02 26.01.2023Тюменка погасила 100-тысячный долг за тепло и свет после ареста внедорожника
17:00 26.01.2023Еще около 1 тыс. 500 парковок в Тюмени станут платными с февраля