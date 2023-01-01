Студенты тюменского аграрного вуза создали проект по обновлению центральной городской библиотеки Краснодона

| Фото: "Дом вверх дном" во ВКонтакте | Фото: "Дом вверх дном" во ВКонтакте

Студенты аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени создали проект по обновлению центральной городской библиотеки Краснодона. Реализовать его активисты смогут в случае победы в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Проектом предусмотрено обновление оборудования, организация занятий и кинотеатра, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Центра креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" университета Федор Маслов.

"Мы не могли обойти стороной серьезную тему – внедрение в культурную и творческую жизнь новых территорий России. Планируем обновить всю материально-техническую базу – оборудование, организовать гардероб, его там нет. А также запустить цикл занятий по трем направлениям: кинопедагогика, игроMIX и академия творчества. Кинотеатр в городе разбит, поэтому рассчитываем, что в библиотеке будем проводить показы фильмов и их обсуждения. Итоги конкурса будут известны в марте. Реализация проекта запланирована на 2023-2024 годы", - пояснил руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вместе с тем у студенческой команды большой опыт в реализации проектов по обновлению библиотек и других объектов на сельских территориях. Так, на средства гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов за два года студенты переоборудовали восемь сельских библиотек в мультимедийные центры по проекту "Культурное сердце деревни". Благодаря проекту "Не выставка шуб" переоборудовано четыре дома культуры в районах, где организовано 120 кружков по трем современным направлениям: кинопедагогика, юмор и вокал. Занятия посетили две тысячи участников. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

А в День студента был торжественно открыт Центр молодежных инициатив аграрного вуза. Он также воплощен на средства грантовой поддержки, в этом случае от Росмолодежи. Имея большой опыт работы в этом направлении, студенты организовали некоммерческую организацию. За два года им удалось привлечь в виде грантов и партнерской поддержки коло 30 млн рублей. Своими навыками они готовы делиться с ровесниками из районов Тюменской области в Центре молодежных инициатив.

"Главная цель – не просто переделать, обучить, провести мероприятия, а именно дать навыки по развитию и участию в грантовых конкурсах, потому что молодой человек сам должен становиться лидером изменений на своей территории", - убежден Федор Маслов.

Напомним, открытие Центра молодежных инициатив состоялось 25 января. Площадка объединит студентов не только аграрного вуза, но и других университетов, колледжей. Здесь уже прошел первый областной форум "ПРОФАГРО", организована медиастудия сельской молодежи, где будет создан ролик о человеке с сельской территории, который смог добиться успеха.

Оксана Корнеенкова