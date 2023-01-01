Центр молодежных инициатив аграрного университета открылся в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центр молодежных инициатив аграрного университета Северного Зауралья открылся в Тюмени 25 января. Площадка объединит студентов и сельскую молодежь для создания и реализации новых проектов в Тюменской области.

На торжественном открытии заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов отметил, что центр имеет большое значение для молодежи и развития отрасли в целом. По его мнению, в реализации проекта, который ранее получил грант Росмолодежи, есть заслуга большой студенческой команды аграрного вуза.

"В Тюменской области всегда нестандартно подходили к решению вопросов. И не зря в разного рода рейтингах, конкурсах есть лидеры, держатели грантов, успешные проекты и результаты, потому что здесь живут и работают неравнодушные люди. Ведь кто, как не молодежь, должен вносить креативный, современный вклад в развитие будущего нашей территории. Уверен, это движение будет набирать обороты", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Он заверил студентов, что охотно выступит в качестве эксперта на конкурсных мероприятиях и привлечет к этому руководителей сельхозпредприятий. А студентам предоставят возможность рассказать о центре, его возможностях на агропромышленной выставке в марте.

Отметим, это первый такого уровня центр в Тюменской области. В нем имеется современная техника, а само пространство яркое, удобное и легко трансформируется под любое мероприятие.

Располагается центр в здании вузовского общежития на Рощинском шоссе, в строительстве которого в 1972 году участвовали студенты. Многие из них потом стали преподавателями, руководителями аграрных предприятий. При капитальном ремонте в 2022 году активисты Центра сохранили в память об этом две стены кирпичной кладки, укрепив ее современными материалами. Так они подчеркнули уважение к истории своего вуза.

Как рассказала ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко, инициаторами создания площадки стали сами студенты. Главная их идея - создать площадку, которая объединит ребят из сельских территорий. При этом она открыта для студентов не только аграрного университета, но и других вузов, колледжей и школ.

На обустройство центра университет потратил более 12 млн рублей, еще 2,3 млн рублей – это грант Росмолодежи. Оснастить его техникой помогли партнеры вуза – агропромышленные компании, предприниматели, депутаты Тюменской областной думы. В Центре уже прошло 16 мероприятий, включая областной конгресс рабочей молодежи агропромышленного комплекса "ПРОФАГРО".

Оксана Корнеенкова