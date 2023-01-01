В Тюменской области зафиксирован исторически рекордно низкий уровень безработицы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исторически рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в Тюменской области в январе 2023 года. Он составляет чуть более 3 тыс. человек, или 0,4 %, от численности экономически активного населения региона.

Об этом сообщил на стратегической сессии "Обеспечение работодателей кадрами необходимой квалификации" директор департамента занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Сессия организована для тюменских предприятий при содействии Торгово-промышленной палаты региона в областном кадровом центре "Работа России".

"Это в два раза меньше показателя по России и Уральского федерального округа. Вторая, не менее важная составляющая для рынка труда, - уровень рисков высвобождения работников на предприятиях - сокращения, простои, переход на неполную занятость. Сейчас численность работников предприятий, находящихся под риском увольнения, составляет 1,3 тысячи человек - три десятых процента от общей численности сотрудников предприятий региона. Отмечу, что это на 40 процентов меньше, чем в начале 2022 года", - уточнил руководитель ведомства.

Вместе с тем, по его словам, в январе работодатели заявили 21 тыс. вакансий. Соотношение уровня безработицы и большое количество предложений для трудоустройства говорит о большой потребности в кадрах высокой квалификации. Вместе с тем вырос и уровень предлагаемых зарплат соискателям. Лидерами по объему кадровой потребности являются предприятия строительной сферы, торговли, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

"При взаимодействии с работодателями большое внимание уделяется повышению качества подбора кандидатов. Мы разработали бизнес-ситуацию комплексного обеспечения потребностей работодателей кадрами необходимой квалификации. Она предусматривает, в том числе, и дополнительные инструменты. Помимо работы с жителями региона, ищущими работу через службы занятости, у нас есть возможность подбора кадров с открытого рынка труда. В том числе благодаря партнерству с HeadHunter и Работа.ру", - пояснил Александр Сидоров.

Тюменская область стала вторым регионом, заключившим соглашение с Нh и первым – с Работа.ру, получив таким образом возможность закрывать вакансии от предприятий. Причем этот сервис для работодателей бесплатный, в отличие от работы с агрегаторами напрямую.

Также он рассказал о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать предприятия региона, трудоустраивая безработных. Это возмещение работодателям расходов по трудоустройству нового персонала на временные рабочие места. В 2023 году планируется трудоустроить на общественные работы 388 человек и создать дополнительные рабочие места для 100 работников, которые находятся под риском увольнения, и еще 300 - для стажировки выпускников вузов, в том числе и тех, кто не смог ранее трудоустроиться, а также студентов старших курсов. За 2022 год на временные рабочие места по разного рода программам трудоустроены 4 тыс. жителей региона.

Еще одно направление - обучение под потребности работодателей, включая профпереподготовку и повышение квалификации. В прошлом году его прошли 4,6 тыс. человек. В том числе в рамках федерального проектка "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Предлагается более 200 профессий, востребованных на рынке труда. Направления сформированы совместно с работодателями.

Более подробно о мерах поддержке при трудоустройстве здесь.

Оксана Корнеенкова