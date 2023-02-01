Александр Моор посетил бойцов из Тюменской области в Луганской Народной Республике

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Далее в сюжете Александр Моор побывал на объектах Краснодона, восстанавливаемых тюменскими специалистами

Делегация регионального правительства во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором работает в Луганской Народной Республике. Глава региона посетил тюменцев, работающих в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику.

"Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что у тюменцев были личные вопросы, которые касаются родителей. Все просьбы записаны и будет оказана помощь в их решении, заверил глава региона бойцов. Также он рассказал о той поддержке, что оказывается семьям мобилизованных в регионе.

"Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных. Целую машину", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области поздравил всех военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.