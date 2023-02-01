  • 19 февраля 202319.02.2023воскресенье
  • USD74,7588
    EUR79,6104
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор посетил бойцов из Тюменской области в Луганской Народной Республике

Губернатор, 16:35 19 февраля 2023

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Далее в сюжете Александр Моор побывал на объектах Краснодона, восстанавливаемых тюменскими специалистами

Делегация регионального правительства во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором работает в Луганской Народной Республике. Глава региона посетил тюменцев, работающих в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику.

"Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что у тюменцев были личные вопросы, которые касаются родителей. Все просьбы записаны и будет оказана помощь в их решении, заверил глава региона бойцов. Также он рассказал о той поддержке, что оказывается семьям мобилизованных в регионе.

"Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных. Целую машину", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области поздравил всех военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , бойцы , Краснодон , ЛНР

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 19.02.2023Александр Моор побывал на объектах Краснодона, восстанавливаемых тюменскими специалистами
16:35 19.02.2023Александр Моор посетил бойцов из Тюменской области в Луганской Народной Республике
12:05 17.02.2023483 млн рублей направлено на обеспечение деятельности мировых судей в Тюменской области в 2022 году
08:41 17.02.2023Александр Моор пожелал бойцам студенческих отрядов удачи и веры в себя