Эдуард Омаров предложил представить мультимедийный проект #ВместеСильнее в муниципалитетах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, подготовленный к годовщине начала СВО, нужно представить в муниципалитетах Тюменской области, уверен вице-президент "Опоры России", депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров.

"Чтобы каждый житель мог увидеть свое участие. Даже меня тронуло. Хотя вроде и все знаю, везде участвовал, был на митингах, поездках с гуманитарной помощью. Благодаря экспозиции в одном месте можно увидеть огромный объем работы, который проделала региональная власть, общество, научное и педагогическое сообщество, просто трудящиеся и предприниматели. Все объединились, носили, увозили, привозили, перечисляли деньги на помощь. Эта консолидация общества наглядно здесь видна", - подчеркнул он.

Напомним, #ВместеСильнее - совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения, посвящённый жителям Тюменской области, которые защищают Родину, помогают мирным жителям новых регионов РФ. Его реализовали при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Виктория Макарова