Парк "Россия — моя история" заинтересован в реализации совместных патриотических проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мультимедийный проект #ВместеСильнее создан по зову сердца. Технические возможности исторического парка "Россия — моя история" позволили сделать его трехмерным, обеспечив максимальное погружение посетителей. Об этом рассказал представитель Тюменского музейно-просветительского объединения Данил Шарохин, который принимал непосредственное участие в создании экспозиции и презентовал ее тюменцам.

"Прежде всего, парк "Россия — моя история" — это про патриотизм. Мы не могли пройти мимо проекта. У нас была общая задача. У исторического парка есть форма, с помощью которой контент "Тюменской линии" мы могли бы презентовать корректно и правильно. Это проект — по заказу сердца. На это не было выделено никаких грантов, но тем не менее эффект прекрасный", — добавил он.

Зал, в котором был представлен проект, является центральным в транзите между другими экспозициями. Для посетителей это было довольно интересно, по словам Данила Шарохина, они шли по экскурсии о российской истории, заходили в помещение с экспозицией #ВместеСильнее и погружались в современный контекст. "Это делает историю трехмерной. В соседнем зале может быть выставка о подвигах столетней давности, а здесь мы говорили о подвигах сегодняшнего дня", —поделился представитель ТМПО.

В зале работала специальная площадка, на которой тюменцы писали письма бойцам. Уже в апреле послания будут переданы в зону проведения СВО.

"С нашей стороны мы заинтересованы в продолжении подобных акций, кампаний. Нам это интересно. Я более, чем уверен, что нашим зрителям тоже", — заключил Данил Шарохин.

#ВместеСильнее — совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Мультимедийная экспозиция, посвященная годовщине специальной военной операции, проходила в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени в течение месяца. Проект реализован при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Александра Чайкина