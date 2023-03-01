Национально-культурная автономия казахов Тюменской области взяла шефство над семьями мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все мы в Тюменской области живем большой, дружной, многонациональной семьей. Когда потребовалась помощь, казахская автономия в составе координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области активно подключилась к гуманитарным акциям и сборам денежных средств для жителей подшефного Краснодона и Краснодонского района.

Об этом рассказал президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее информагентства "Тюменская линия" и парка "Россия - моя история".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что жители Краснодонщины пережили тяжелые времена, но сейчас на территории полным ходом идет процесс становления, Тюменская область восстанавливает объекты инфраструктуры, в происходящие процессы включились и общественники.

"Если говорить в частности, чем занималась национальная культурная автономия казахов, мы в первую очередь взяли шефство над семьями мобилизованных. Это очень важно – не оставлять их без внимания. Держали и держим с ними связь, встречаемся, выслушиваем их. Отмечу, что там не было никаких проблемных вопросов, потому что районные власти и соцработники на местах свою работу выполняют профессионально", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Он рассказал, что представители автономии старались поддержать людей, переживающих за своих детей, мужей, братьев, вселить уверенность в том, что все будет хорошо. Также передавали продуктовые наборы, выслушивали обращения и переправляли в оперативный штаб.

По словам Ибраева, в автономии находятся на учете все семьи мобилизованных казахов, их ведут, контролируют ситуацию, если возникают вопросы, оперативно на них отзываются. Он отметил, что эта работа будет системно продолжаться совместно с главами администраций муниципалитетов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме того, Есенгалий Ибраев рекомендовал всем жителям и гостям города успеть посетить экспозицию #ВместеСильнее: "Фотовыставка емкая, познавательная и дает четкое понимание того, что вместе мы – сила: бойцы, волонтеры, все жители региона. И вне зависимости от местонахождения – на передовой или в тылу, каждый вносит свой вклад в общую победу. Я думаю, победа будет за нами! Враг будет разбит!"

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах. Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Инна Кондрашкина