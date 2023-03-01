Владимир Фомин отметил сплоченность жителей Тюменской области во время спецоперации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплоченность жителей Тюменской области во время проведения спецоперации отметил депутат Тюменской облдумы Владимир Фомин. Наши бойцы от каждого муниципального образования сейчас на фронте, поэтому никто не остался в стороне, сообщил парламентарий после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее информагентства "Тюменская линия" и парка "Россия - моя история".

"Несмотря на то, что я представляю Ханты-Мансийский автономный округ в думе, работая и живя в Тюмени, стараюсь собственно быть участником тюменских процессов и довольно подробно знаю о них. Вся Тюменская область, Крайний Север, все населенные пункты принимают участие в специальной военной операции, люди живут этим", - пояснил Владимир Фомин.

По его словам, в регионе скорость мобилизации в прошлом году оказалась уникальной. В обучении тюменских бойцов, в их слаживании принимали участие не только представители ТВВИКУ, но и вызвались обычные люди, в частности специалисты узкого направления.

"Эксперты из технопарка знакомили ребят с квадрокоптерами, стрелковый клуб "Стальной азарт" вел подготовку спецподразделений, снайперов, а это очень тонкая работа. Оперативно были созданы центры подготовки. Поймите, насколько сложно было организовать сам процесс", - сказал парламентарий.

Депутат Тюменской областной думы также добавил, что из ХМАО-Югры в прошлом году регулярно отправляли гуманитарный груз для жителей Донбасса и военнослужащих СВО. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2023 году.

"Я уже сбился со счета, сколько с Югры у нас ушло грузовых автомобилей на Донбасс, сколько машин направлено с запчастями, колесами, сколько малые предприятия целенаправленно изготавливали сибирские продукты (консервы), которые смогут дойти до Донбасса. Огромная всем благодарность. Каждый на своем месте помогает организационно, финансово, мобилизационно или как-то иначе, мы все принимаем участие", - подчеркнул Владимир Фомин.

Формат мультимедийного проекта, по словам народного избранника, позволил ему вспомнить все события, связанные с Донбассом, начиная с 2014 года. "Интересное построение экспозиции. У каждого появляется возможность остаться наедине с этой темой, почувствовать себя причастным. Не зря этот проект называется #ВместеСильнее. Огромное спасибо организаторам", - резюмировал Владимир Фомин.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция работает до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее – совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Виктория Макарова