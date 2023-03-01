Член "Боевого братства" Валентин Глушко навестил тюменских бойцов в ЛНР

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны тюменского отделения общественной организации "Боевое братство" вернулись в Тюмень из четвертой командировки в Луганскую народную республику. Там несут службу добровольческие батальоны, сформированные в Тюменской области – "Сибирь", "Тобол" и "Тайга". Бойцам передали теплые вещи, генераторы, тепловизоры, автомобильные запчасти и многое другое.

Об этом рассказал член регионального отделения организации "Боевое братство", полковник Валентин Глушко после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее информагентства "Тюменская линия" и парка "Россия - моя история".

По его словам, вес машин составляет от 6 до 12 тонн, приблизительно 50 кубов груза. Большая часть – вещи, которые быстро выходят из строя.

"С первого дня спецоперации мы активно помогаем нашим бойцам. Через командиров дивизии, общественного спецпредставителя губернатора региона по вопросам СВО, узнаем и согласовываем, что необходимо привезти в этом месяце. Дело в том, что через время может все поменяться. Вот сейчас на Украине весна и грязи по колено. Соответственно зимняя обувь, которую отправляли зимой, уже не подходит. Она пришла в полную негодность, потому что целыми днями мокрая, ее постоянно сушат вечером у печи, она выходит из строя. Сейчас все ходят в резиновой обуви, потому что другой быть не может. Что касается министерства обороны, то поставки от них в подразделения идут. Это высокотехнологичная техника - дроны, тепловизоры и другое. А вот про все остальное если говорить, то есть такое понятие, как срок носки. И если в армии выдают вещи на полгода, то на фронте все выходит из строя за 30 дней", – пояснил он.

Валентин Глушко рассказал, что на передовой практически нет мобилизованных. Костяк подразделений состоит из контрактников и добровольцев. При этом если они все же прибывают, то их стараются разместить по одному или два человека в часть, чтобы ребята были рядом с теми, кто имеет опыт боевых действий.

"Глядя на таких опытных бойцов, им самим легче. Еще хочу отметить, что впечатления от наших тюменцев на передовой, конечно, великолепные. Они прекрасные ребята. В телефоне у меня от них обращение, они передают большую благодарность районам Тюменской области, нашему "Боевому братству", правительству региона и детям. Письма-треугольники, которые ребята из детских садиков и школ пишут им, они носят в нагрудных карманах. Это очень приятно", - добавил ветеран тюменского отделения общественной организации.

По его словам, помочь бойцам может любой тюменец, обратившись в "Боевое братство" по ул. Текстильная, д. 1 или по тел.: +7 (3452)417502 и 8 (922)4873996. Отправка следующего гуманитарного конвоя планируется в апреле.

"Девушки шьют после работы, пенсионеры помогают, например, бабушки приносят вязанные носки. Это тоже помощь. Помогают предприниматели, удивляет, что молодые тюменцы привозят дорогие вещи. Это и генераторы, и тепловизоры. Но самое главное не принести помощь, а доставить ее туда, куда надо. И не просто отправить на склад, а помочь адресно, документально подтвердить, что вот с этого места увезено и привезло в воинскую часть, чтобы груз приняли, пересчитали и подтвердили", - подчеркнул Валентин Глушко.

Напомним, мультимедийный проект #ВместеСильнее посвящен годовщине специальной военной операции. Он проходит в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция работает до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

#ВместеСильнее – совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. Реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Виктория Макарова