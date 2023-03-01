Тюменские кадеты группы "Монолит" написали письма поддержки бойцам СВО на проекте #ВместеСильнее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские кадеты группы "Монолит" Управления Росгвардии по Тюменской области написали письма поддержки бойцам специальной военной операции, посетив мультимедийный проект #ВместеСильнее, который открыт в историческом парке "Россия — моя история". В них семиклассники пожелали военнослужащим удачи, вернуться всем домой к семьям.

Специализированная профильная группа "Монолит" пришла в исторический парк по приглашению регионального управления Росгвардии, которое выступило партнером проекта. "На выставке ребята увидели фотографии людей, с которыми они когда-либо общались, проводили с кадетами занятия, беседы, а сейчас эти мужчины выполняют поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции", — сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог дополнительного образования Евгений Климов, представляющий детский морской центр "Алый парус".

Участникам специализированной профильной группы "Монолит", семиклассникам Ярославу Федорову и Александру Антонову проект понравился, они узнали больше о героях страны. В будущем ребята хотят связать жизнь с охраной общественного порядка, борьбой с терроризмом. Ярослав Федоров уверен, что перед тем, как пойти служить Родине, он должен пройти обучение в кадетской группе, потому что эти знания пригодятся в будущем.

Кадет Варвара Кулькова отметила не только содержание, но подачу проекта #ВместеСильнее. "Мне понравилась задумка — это круглый зал, в котором понятна цикличность проекта. Мы с товарищами написали письма, их непременно доставят до солдат. Некоторые лица с фотографий были для нас знакомы. Они являются для нас примером для подражания", — поделилась девушка.

В экспозицию включены фотографии, сделанные сотрудниками и ветеранами Росгвардии. Так, представители регионального отделения общественной организации "Совета ветеранов спецназа и разведки" регулярно доставляют гуманитарную помощь бойцам, находящимся на передовой, а также мирным жителям.

Ранее с проектом в историческом парке ознакомился начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин. Он подчеркнул, что личный состав подразделений территориального управления участвует в выполнении возложенных задач с первых дней начала специальной военной операции.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине специальной военной операции, проходит в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Здесь размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Экспозиция будет работать до 22 марта с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

Проект реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Военного комиссариата Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской областной думы.

Александра Чайкина