Евгений Федоткин: подразделения Росгвардии по Тюменской области в 2022 году выполнили все боевые задачи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 сотрудников управления Росгвардии Тюменской области награждены государственными наградами за период проведения специальной военной операции. Еще часть личного состава представлена к ним сейчас.

Начальник территориального управления полковник полиции Евгений Федоткин подчеркнул, что личный состав подразделений Росгвардии по Тюменской области участвует в выполнении возложенных задач с первых дней начала специальной военной операции.

"Это и наши специальные отряды – ОМОН, СОБР, и подразделения беспилотных летательных аппаратов, которые также участвуют в различных группировках по обеспечению проведения специальной военной операции", – сказал он.

Также сотрудники Росгвардии оказывают гуманитарную помощь боевым подразделениям и мирным жителям новых территорий РФ.

"Подводя итоги, хочется пожелать бойцам, участвующим в СВО, твердости духа, показать все свои лучшие качества. В ходе подготовок, на пунктах постоянной дислокации важно выполнять возложенные задачи. Думаю, задачи будут решены, победа будет за нами", – добавил начальник управления Росгвардии полковник полиции.

За 2022 год подразделения Росгвардии выполнили все боевые задачи. Срывов не допущено, заявил Евгений Федоткин.

28 февраля он побывал на мультимедийной выставке #ВместеСильнее – проекте информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения. "Такие проекты носят значимый характер в мотивации граждан, идеологическом воспитании. Те, у кого есть вопросы, получат ответы здесь, а не в сомнительных источниках. В проекте представлены фотографии, документальные материалы, которые объясняют те или иные моменты, связанные с СВО, – о непосредственном участии, подготовке, обеспечении подразделений", – заключил Евгений Федоткин.

Мультимедийный проект #ВместеСильнее стартовал в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" к годовщине проведения специальной военной операции. На выставке размещены фотографии жителей Тюменской области, которые защищают Родину, помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Посетить экспозицию можно до 22 марта. Часы работы: с 10 до 20 часов, понедельник – выходной. Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

Партнеры проекта #ВместеСильнее: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"; Военный комиссариат Тюменской области; Управление Росгвардии по Тюменской области; Тюменская областная дума.

Александра Чайкина