Рустам Сайфуллин: школьникам нужно рассказывать о подвигах героев настоящего и прошлого

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После развала Советского союза страна отказалась от системы молодежных организаций, а нового ничего не придумала. Из-за этого у подрастающего поколения складывалась идеология потребителя без героев и мечты. Специальная военная операция с последующей мобилизацией вскрыла нарывы, показала слабые места. Молодежи необходимо рассказывать, показывать и объяснять, что происходит и почему.

Такое мнение высказал Герой России полковник Рустам Сайфуллин после посещения мультимедийного проекта #ВместеСильнее к годовщине СВО в историческом парке "Россия – моя история".

"Хожу в школы, университеты, провожу занятия, рассказываю. Нельзя жить по принципу: живот набил, поспал, остальное неинтересно. Обязательно должна быть духовная составляющая. Сейчас начинаем возвращать в школу ГТО, форму, стали учить гимн России, выносить и поднимать флаг. Спрашиваю, кто такие пионеры-герои, не могут ответить. Многие не знают героев Краснодона из "Молодой гвардии", подвигов Алексея Маресьева, Александра Матросова, Зои Космодемьянской. Нужно обязательно рассказывать ребятам о героях специальной военной операции и Великой Отечественной войны", - подчеркнул полковник.

Фотопроект к годовщине СВО он посоветовал посещать с детьми для понимания происходящего. И для того, чтобы видеть, как общая цель сплотила и объединила жителей Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рустам Сайфуллин выразил соболезнования близким всех погибших в ходе спецоперации. Он отметил, что отдал бы всё, все свои награды и звания, чтобы ребята вернулись к своим семьям. А те, кто, как и он, вернулись без рук и ног, просто взяли бы своих детей за руку и прошлись по улице – без костылей и колясок.

По словам Героя России, во время всех войн самое тяжелое бремя ложится на женские плечи: матерей, жен, сестер.

"Они нас ждут, в нас верят, а когда мы в госпиталях, они нас выхаживают. Я перенес много операций, моя супруга три месяца была со мной в госпитале, трое детей, школа, я – четвертым ребенком… Как бы оно ни звучало, с этим нам жить, поднимать детей", - добавил он.

Рустам Сайфуллин подчеркнул, что о тех, кто воевал, погиб или был ранен, нельзя забывать. Специальная военная операция рано или поздно закончится, и уже сейчас на местах нужно думать о том, чтобы по прибытию ребята не были потерянными, сразу нашли работу и были при деле.

Кроме того, он отметил важность решения Верховного Главнокомандующего о закреплении за каждой семьей специалиста, который будет помогать.

"Я по себе знаю, нужно собрать кучу бумаг, оформить инвалидность. От моей деревни до райцентра 120 километров, не наездишься. Я полгода лежал горизонтально – трубки, провода, какие там бумаги, не до того, а делать все равно необходимо. Нужно работать адресно", - подытожил Рустам Сайфуллин.

Важно помогать женам и вдовам бойцов, их детям, матерям, добавил он. В переезде, если он необходим, устройстве на работу, в детский сад или школу, при поступлении в вуз. Ведь семья – это главное.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина